Путин ще участва в президентските избори като независим кандидат

Р уският президент Владимир Путин ще участва нa президентските избори през 2024 г. като независим кандидат. Това е съобщил лидерът на "Справедлива Русия" Сергей Миронов, предаде РИА Новости.

Той е посочил в кулоарите на заседанието на инициативната група за предлагане на Владимир Путин, за кандидат за държавен глава, че той няма да бъде кандидат нито на "Единна Русия", нито на "Справедлива Русия", а че ще събира подписи и ще се яви като независим кандидат.

