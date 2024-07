Зеленски: Путин иска да върне Съветския съюз

У крайна има нужда от оръжия с голям обсег, за да защити градовете и войските си на фронтовата линия от руските бомби и дронове, каза след последната масирана руска атака през нощта украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Русия извърши петото си нападение срещу украинската столица Киев за последните две седмици, но противовъздушната отбрана е успяла да прехване почти всички въздушни оръжия преди да достигнат града, съобщи по-рано украинската армия.

Украинските военновъздушни сили съобщиха в канала си в „Телеграм“, че са унищожили 35 от общо 39 дрона и две крилати ракети, които Русия е изстреляла през нощта. Цели на руското нападение са били десет украински региона, добави армията.

Zelensky calls for long-range weapons after drone attack on Kyiv https://t.co/4PU7RrXHRt