Пусти улици в Италия, починали от коронавируса

П ациент в северния италиански град Падуа почина, след като е бил заразен с коронавируса. Така той става първата жертва на заболяването в Италия, съобщи информационната агенция АНСА. Починалият мъж е 78-годишен.

Италианецът е първият европеец, станал жертва на вируса, отбелязва Франс прес. Първият починал в Европа беше 80-годишен китайски турист от провинция Хубей, пристигнал във Франция на 23 януари, който почина в Париж на 14 февруари.

Втори смъртен случай от новия коронавирус бе регистриран в Италия, съобщи днес говорител на италианската Агенция за гражданска защита. 77-годишна жена, открита мъртва в дома си на 50 километра южно от Милано в четвъртък, се е оказала носител на вируса

Броят на заразените в страната достигна 51, предаде Ройтерс. Това принуди властите да отменят обществени събития, а компании - да призоват служителите си да останат вкъщи, в засегнатите райони в Северна Италия. В петък здравните власти обявиха общо 17 случая на заразяване с вируса.

Най-малко 9 града в област Ломбардия и един в област Венето затвориха баровете, училищата и други обществени места за една седмица заради подозрения от зараза на над 10 души с новия коронавирус, предаде Франс прес.

Решението е взето от министерството на здравеопазването в координация с двете засегнати италиански области. Първо огнище на заразата е установено в Кодоньо близо до Лоди. В този район на Ломбардия над 50 000 души са помолени да стоят по домовете си в засегнатите градове.

A dozen towns in northern Italy effectively went into lockdown because of a growing cluster of cases with no direct links to the origin of the outbreak abroad. https://t.co/OKLFqgBIaR

Преди решението на министерството кметът на градчето Кодоньо с население около 15 000 души вече нареди да се затворят незабавно училищата, общинските бюра, магазините за хранителни стоки, баровете, дискотеките и спортните зали.

Здравният министър Роберто Сперанца заяви, че в района на Кодоньо 14 души са дали положителни проби за новия коронавирус. Все още не са им направени тестове за потвърждение.

#UPDATE Over 50,000 people have been asked to stay at home in the areas concerned in northern Italy, while all public activities such as carnival celebrations, church masses and sporting events have been banned for up to a weekhttps://t.co/jeds4NqB04