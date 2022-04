Пускат Новак Джокович на Уимбълдън без ваксина

Г лавният изпълнителен директор на Уимбълдън - Сали Болтън, обяви, че световният номер 1 Новак Джокович ще може да вземе участие в надпреварата от Големия шлем, въпреки отказа си да се ваксинира.

Сръбският тенисист пропусна Откритото първенство на Австралия през януари тази година именно заради ваксинационния му COVID-19 статут.

