Джокович: Готов съм да жертвам трофеи, вместо да се ваксинирам

Н овак Джокович сподели, че е готов да пропусне спечелването на трофеи в бъдеще, вместо да се ваксинира срещу COVID-19

В ексклузивно интервю за BBC, той каза, че не трябва да бъде асоцииран с антиваксърското движение, но подкрепя индивидуалното право на избор.

Джокович: До 10 дни ще разкажа за Австралия

Novak Djokovic says he would rather skip future tournaments than be forced to get a Covid jab, in an exclusive BBC interview https://t.co/vLNeBvgp0M