С поред властите в Киев и западни анализи това лято Русия няма да предприеме нова координирана офанзива по протежение на стотиците километри фронтова линия в Източна Украйна, докато Москва твърди, че е установила контрол над още едно село в Донецка област. Това предаде Newsweek.

"Повторение на широкомащабна офанзива по цялата фронтова линия, както през февруари 2022 г., засега е изключено", заяви Андрий Юсов, говорител на украинската агенция за военно разузнаване ГУР.

Когато Москва започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през февруари 2022 г., Кремъл бързо разшири обхвата си от частите на Донецка и Луганска област, които бяха под контрола на сепаратистите, до обширни територии в Северна и Източна Украйна.

От 2014 г. насам Москва държи и Крим - полуостров на юг от континентална Украйна.

Украйна си върна територии, включително в североизточната Харковска област, в светкавична контраофанзива през есента на 2022 г.

Въпреки това Русия бавно, но стабилно печели територии в Източна Украйна, като през февруари 2024 г. предявява претенции към град Авдеевка и през следващите месеци се придвижва на запад.

Русия и Украйна вече воюват и в Африка

Силите на Москва се приближават към стратегическия отбранителен град Покровск, а Украйна постоянно съобщава за най-ожесточените сблъсъци по този участък от фронтовата линия.

В неделя Министерството на отбраната на Русия съобщи, че нейните сили са превзели Новоселивка Перша - селище западно от Авдеевка и югоизточно от Покровск.

В началото на май Русия започна трансгранична офанзива в Харковска област. Украйна бързо заяви, че откриването на нов фронт има за цел да изтегли жизненоважните ѝ ресурси от горещите точки в източната част на страната.

В края на юли обаче Институтът за изследване на войната (ИИВ), базиран в САЩ мозъчен тръст, заяви, че е "малко вероятно руските сили да проведат отчетлива нова лятна настъпателна операция поради ограничения в материалната база и човешките ресурси".

В края на месеца Москва предприе "локални" усилия в западната част на Донецка област в Украйна, но "вероятно не разполага с по-широк оперативен капацитет за провеждане на отделна подновена настъпателна операция в Донецка област или на друго място на фронта това лято", оцени ИИВ.

