След уволнението на министъра на отбраната: Десетки хиляди израелци на протест

Десетки хиляди израелци излязоха по улиците на градове в цялата страна в неделя вечерта в спонтанен изблик на гняв, след като министър-председателят Бенямин Нетаняху внезапно уволни министъра на отбраната заради това, че е оспорил плана му за реформа на съдебната система, предаде Асошиейтед прес.

Протестиращите в Тел Авив блокираха главната магистрала "Аялон" и запалиха големи огньове. Пътната артерия се превърна в море от синьо-бели израелски знамена.

Protests broke out in Israel after Prime Minister Benjamin Netanyahu fired the defense minister, who had called for a stop to the government’s divisive planned judicial overhaul. https://t.co/B3zAnVxTfD pic.twitter.com/yrQ2vkdO0S — The New York Times (@nytimes) March 27, 2023

Правителството на Нетаняху настоява да се проведе парламентарно гласуване по централния елемент на реформата - закон, който ще даде на управляващата коалиция последната дума за всички съдебни назначения. То също така се стреми да приеме закони, които ще предоставят на парламента правото да отменя решенията на Върховния съд и ще ограничат съдебния контрол върху законите.

Нетаняху и неговите съюзници твърдят, че планът ще възстанови баланса между съдебната и изпълнителната власт и ще ограничи това, което те смятат за интервенционистки съд с либерални симпатии, пояснява АП.

Критиците обаче твърдят, че този набор от закони ще премахне механизмите за контрол и баланс в демократичната система на Израел и ще съсредоточи властта в ръцете на управляващата коалиция.

The U.S. State Department has been funding a left-wing organization in Israel that is helping to promote anti-government protest aimed at bringing down Prime Minister Benjamin Netanyahu and his judicial reforms.https://t.co/jQBg5U7uqe — Bad Kitty Unleashed 🦁💪🏻 (@pepesgrandma) March 26, 2023

Предизвиканите от всичко това демонстрации се проведоха в Тел Авив, Беер Шева, Хайфа и Ерусалим, където хиляди хора се събраха пред частната резиденция на Нетаняху. Полицията влезе в сблъсъци с протестиращите и разпръсна тълпата с водно оръдие.

Размириците задълбочиха продължаващата вече няколко месеца криза около плана на Нетаняху за реформа на съдебната система, който предизвика масови протести, разтревожи бизнес лидери и бивши ръководители на службите за сигурност, както и безпокойството на близки съюзници.

Съединените щати са дълбоко разтревожени от събитията в Израел и „силно призовават“ лидерите там да постигнат компромис възможно най-скоро, заяви днес говорител на Белия дом, цитиран от Ройтерс.

Уволнението на министъра на отбраната Йоав Галант даде знак, че министър-председателят и неговите съюзници ще продължат тази седмица с плановете си около съдебната реформа.

Галант беше първият високопоставен член на управляващата партия "Ликуд", който се обяви против плановете, заявявайки, че дълбокото разделение заплашва да отслаби армията.

След новината за уволнението Галант каза, че сигурността на държавата Израел винаги е била и ще бъде мисията на неговия живот.

Опозиционният лидер Яир Лапид коментира, че уволнението на Галант "вреди на националната сигурност и не отчита предупрежденията на представителите на отбраната".

"Премиерът на Израел е заплаха за сигурността на държавата Израел", написа Яир Лапид в Туитър.

Последваха също обявленията на кметовете на три израелски общини, които заявиха, че ще започнат гладна стачка пред офиса на премиера Бенямин Нетаняху в Ерусалим, докато протестите срещу плановете на правителството за съдебна реформа продължават да разтърсват страната, съобщават новинарските агенции.

Кметовете призоваха правителството да прекрати действията по осъществяване на спорната съдебна реформа и да започне преговори с опозицията.

Те също така поискаха да бъдат защитени единството, безопасността и сигурността на израелския народ.

#Breaking: Israeli mayors and local council leaders join tomorrow's general strike, some mayors announce a 𝗵𝘂𝗻𝗴𝗲𝗿 𝘀𝘁𝗿𝗶𝗸𝗲 🇮🇱#Israel #Tel Aviv pic.twitter.com/mA5ZhI8rWi — ZahidKayaniYT (@kayani_yt) March 26, 2023

Нетаняху, който е съден за корупция, обаче настоява, че неговият план за съдебната власт ще укрепи демокрацията и ще възстанови баланса между законодателната, изпълнителната и съдебната власт.

Президентът на Израел Ицхак Херцог също отправи апел към правителството да спре предизвикалия бурна съпротива план за съдебна реформа, като написа в „Туитър“:

"В името на единството на израелския народ, в името на отговорността ви призовавам да спрете незабавно законодателния процес", предаде Ройтерс.