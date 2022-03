МААЕ: Прекъсването на тока на АЕЦ "Чернобил" не влияе значително върху сигурността ѝ

П рекъсването на електрозахранването на АЕЦ "Чернобил" не влияе значително върху сигурността ѝ, заяви Международната агенция за атомна енергия, която е била информирана за проблема от украинските власти, предаде Франс прес.

Прекъсна електрозахранването в атомната централа в Чернобил

Предвид времето, което е изтекло от инцидента в Чернобил през 1986 г. топлинното натоварване на басейна за складиране на отработено гориво и обемът на водата за охлаждане са достатъчни, за да осигурят ефикасно отвеждане на топлината и без наличието на електроподаване, обяснява МААЕ в Twitter.

#Ukraine has informed IAEA of power loss at #Chornobyl Nuclear Power Plant, @rafaelmgrossi says development violates key safety pillar on ensuring uninterrupted power supply; in this case IAEA sees no critical impact on safety.