Politico: Представители на ЕС тайно жадуват завръщането на Тръмп

В ъпреки че Доналд Тръмп остава противоречива фигура за повечето европейци, някои високопоставени представители в Европейския съюз вярват, че завръщането му в Белия дом може да тласне Европа към необходимите реформи.

Според тях, победа на Тръмп би могла да действа като катализатор за засилване на отбранителния капацитет на съюза и да подтикне ЕС към по-строга и самостоятелна политика спрямо Китай.

„Завръщането на Тръмп би могло да бъде полезен шок, който да стимулира ЕС да напредне, както стана с пандемията или енергийната криза след войната в Украйна“, коментира анонимно високопоставен европейски дипломат пред Politico.

Republican US presidential candidate Donald Trump said the European Union would have to ‘pay a big price’ for not buying enough American exports if he won the Nov. 5 election https://t.co/E314TneyJz