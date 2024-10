Пожар пламна във влак, превозващ евродепутати

П ожар във влак, превозващ евродепутати от Страсбург за Брюксел, вдигна на крак пожарната и службите за спешна помощ във френския град днес следобед, съобщи белгийският новинарски сайт "Сюд Енфо" (Sudinfo).

Хората, които са се намирали на гарата в Страсбург, са евакуирани.

Plenty of firefighters here at #Strasbourg station - but very little info.



Chaotic evacuation where people were only told to leave their luggage on board after most had already left, with their luggage#EPlenary pic.twitter.com/adrUBZt7QQ