Пороен дъжд предизвика наводнение в Сидни, очакват се още валежи

П ороен дъжд предизвика наводнение днес в Сидни, налагайки предприемане на спасителни дейности, а властите предупредиха за още валежи през идните дни, предаде Ройтерс.

#NSTworld Heavy rain brought flash flooding to #Australia's largest city #Sydney, prompting rescues and residents to sandbag houses, as authorities warned of bad #weather ahead.https://t.co/5gEqWZcmsf#floods #flood #flashfloods