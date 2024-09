От трибуната на ООН: Политически лидери призоваха за спиране на огъня в Близкия изток

Ф ранция и САЩ изготвиха предложение за 21-дневно примирие в Близкия изток, което да позволи преговори за уреждане на конфликта в Ливан. Предложението бе дадено още в четвъртък.

Веднага след това последваха и политическите реакции по темата.

Германската външна министърка Аналена Бербок призова Израел и ливанската групировка „Хизбула“ да се съгласят с предложението за незабавно 21-дневно прекратяване на огъня, предаде ДПА.

„Една по-широка регионална ескалация няма да донесе на никого дълготрайна сигурност“, заяви днес министърката пред 79-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Бербок посочи, че липсата на напредък е разочароваща, но „ние не се отказваме да търсим политическа визия за израелците и палестинците, за да могат да живеят мирно един до друг в две отделни държави“.

Тя призова също така Общото събрание да избере първата жена генерален секретар на ООН в историята на организацията.

"За цялата си 80-годишна история тази организация никога не е имала жена генерален секретар", каза Бербок и добави: "Следващият генерален секретар на ООН трябва да бъде жена".

Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел също призова израелското правителство да прекрати насилието в Близкия изток, предаде ДПА.

„Това не може да продължава така. Искаме демократична и силна Държава Израел, която да живее в мир и сигурност рамо до рамо с палестинския народ, [...] (който) трябва да има своя собствена стабилна и жизнеспособна държава“, заяви той пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

„Въвличането на Ливан в спиралата на насилие е безотговорно, абсолютно безотговорно“, добави Мишел.

Обръщайки се към израелското правителство, председателят на Европейския съвет призова за мир.

„Опитът да се постигне сигурност без мир е невъзможен. Без мир не може да има трайна сигурност. Светът, който е движен от отмъщение, е свят, който е по-малко сигурен“, обобщи Мишел.

Британският премиер Киър Стармър се присъедини към колегите си. Той призова от трибуната на ООН Израел и ливанската шиитска групировка "Хизбула" незабавно да сключат споразумение за прекратяване на огъня, както настояват световните сили, за да се даде път на дипломацията, предаде Франс прес.

„Призовавам Израел и "Хизбула" да спрат насилието, да се отдалечат от бездната. Трябва незабавно да прекратим огъня, за да дадем път на дипломатическо споразумение“, заяви британският лидер в дебютната си реч пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Израел започна въздушна и сухопътна офанзива срещу свързаното с Иран движение "Хамас" в Газа, за да отмъсти за кървавата атака в южната част на Израел на 7 октомври 2023 г., по време на които бяха убити около 1200 души и 250 бяха взети за заложници.

Според здравните власти на "Хамас", които не правят разлика между убитите цивилни и бойци, броят на загиналите в Газа е над 41 500 души след близо година на боеве.

