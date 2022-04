Полицията в САЩ арестува заподозрян за атаката в метрото

Полицията в Ню Йорк арестува заподозрян, за атаката в метрото в града. При стрелба в пълен вагон на метрото в Бруклин бяха ранени 10 души. Мъжът е арестуван по-малко от 24 часа след стрелбата.

Ще успее ли бившият полицейски капитан да успокои страховете на нюйоркчани?

Още вчера полицията посочи 62-годишния Франк Джеймс като заподозрян за атаката. Си Ен Ен съобщи, че той е бил забелязан от двама полицаи на улица в Манхатън и е задържан.

Той е идентифициран благодарение на оръжие - 9-милиметров пистолет „Глок”, който е бил захвърлен в района на стрелбата.

Стрелба и дим в час пик в метрото в Ню Йорк

След проверка е установено, че оръжието е закупено от заложна къща в Кълъмбъс през 2011 година от заподозрения.

WATCH LIVE: Law enforcement in NYC is set to give a news briefing after sources said a man matching the description of the suspected gunman in the mass shooting on the NYC subway was arrested. https://t.co/5K3z5gg9ZB pic.twitter.com/apQJB1MVfB