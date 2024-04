Полицай беше убит при стрелба в Чикаго

30-годишен полицай от Чикаго е бил прострелян до смърт през нощта в югозападната част на града, докато се е прибирал от работа, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на полицията.

Полицейският началник Лари Снелинг заяви пред репортери, че полицаят се е прибирал вкъщи и все още е бил в униформа, но е носил нещо отгоре върху нея, за да я прикрие, както е прието за служителите, когато не са на работа. Полицаят е бил прострелян многократно рано тази сутрин и е обявен за мъртъв в болница в Чикаго, каза Снелинг.

Полицията не съобщава мотив за случилото се.

