Американски и южнокорейски следователи разследват причините за трагедията с полет 7C2216 на Jeju Air

Е кип от американски и южнокорейски следователи ще започне да проучва причините за самолетната катастрофа, при която загинаха 179 души на международното летище Муан.

Катастрофата в неделя е най-тежката самолетна катастрофа в историята на Южна Корея - най-малката жертва е тригодишно момче, според списък на пътниците, видян от местни медии.

Южнокорейското министерство на транспорта съобщи, че пилотът е съобщил, че самолетът му е пострадал от удар с птица, като е подал сигнал за бедствие преди трагедията.

US and South Korea investigators to begin looking into cause of plane crash that left 179 deadhttps://t.co/HbAoO0Cvp5 — Sky News (@SkyNews) December 31, 2024

Полетът на Jeju Air, самолет Боинг 737-800, е превозвал 175 пътници и шестима членове на екипажа, когато се е разбил на летището в южната част на страната, след като е излетял от Банкок.

Самолетът прави втори опит за аварийно кацане, след като шасито му не се отваря, когато се отклонява от пистата и се удря в стена, избухвайки в пламъци.

Двама членове на екипажа, които са били в задната част на самолета при падането му, са единствените оцелели.

Роднините на хората, които са били на борда, са се събрали на летището, за да очакват потвърждение за смъртта на своите близки.

Много от телата могат да бъдат идентифицирани само чрез ДНК тестове и пръстови отпечатъци.

Сред вече идентифицираните са четири тела, които ще бъдат предадени на погребални домове след консултации със семействата на опечалените, съобщиха от Министерството на транспорта на Южна Корея.

Три от телата са предадени на погребални домове в югозападния град Кванджу, а едно е предадено на дом в столицата Сеул, добавиха от министерството.

Останалите 175 тела се съхраняват в 11 хладилни контейнера във временна морга на летището, която ще бъде затворена до 5 ч. сутринта местно време на 7 януари, докато тече разследването на инцидента.

South Korean officials struggle to find cause of plane crash that killed 179.



Read more:https://t.co/pSFzCjeaAE — KXAN News (@KXAN_News) December 31, 2024

Роднините на всички загинали се подпомагат от над 60 психологически експерти, съобщиха от министерството.

Междувременно екип от 11 следователи от южнокорейския Съвет за разследване на авиационни и железопътни произшествия ще разследва причините за катастрофата заедно с осем следователи от САЩ.

Американският екип е съставен от един следовател от Федералната авиационна администрация на САЩ, трима следователи от Националния съвет за безопасност на транспорта и четирима души от производителя на самолета Boeing.

Това става в момент, когато център за анализ проверява състоянието на черната кутия на самолета.

Провежда се цялостно разследване на историята на техническото обслужване на основните системи, като двигатели и шасита, както и на състоянието на записите за експлоатация и техническо обслужване на самолета на шест авиокомпании, експлоатиращи същия тип самолети като самолета, претърпял произшествието.

South Korean officials said Monday they will conduct safety inspections of all Boeing 737-800 aircraft operated by the country's airlines. https://t.co/37dmfiwEI2 — CBS News (@CBSNews) December 31, 2024

Птици ли са “ударили двигателя“

Обаждането на пилота за помощ е дошло, тъй като пътник е изпратил съобщение на свой роднина, че птица се е заклещила в крилото на самолета, съобщава News1.

Твърди се, че последното им съобщение е било: „Трябва ли да кажа последните си думи?“

Само два дни преди катастрофата пътник, който твърди, че е пътувал със същия самолет, е казал, че двигателят му е спрял, докато хората са се качвали на борда, според кореспондента на Sky в региона, позовавайки се на информационна агенция Yonhap.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase