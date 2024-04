Покрити с кръв коне предизвикват хаос в Лондон (ВИДЕО)

О кървавени коне всяха хаос по лондонските улици.

Към момента не е ясно колко точно са били бегълците. По информация на Нюзуик конете били 5, а според Скай Нюз животните - 2.

"Всички коне са открити", споделиха от полицията пред ББС.

Въпреки това отново не се казва колко са били животните, но се потвърждава, че няма повече на свобода.

Конете, със седла и юзди, са били видени да тичат по пътя близо до Олдуич в тази сутрин. По информация на Скай Ню това са били коне на Британската домакинска кавалерия.

Снимки и видеоклипове на конете бяха споделени веднага в социалните мрежи, а на един от тях се вижда как черен автомобил следва животните.

Two horses have just been seen running down Aldwych in central London. One covered in blood. Filmed by @itvnews. pic.twitter.com/0M6A1bot6Q