Битката за контрол на Змийския остров: Кадри показват сблъсъците между Русия и Украйна

Н епоказвани досега кадри, публикувани от Службата за сигурност на Украйна в неделя, показват как преди две години силите на Киев си възвръщат ключов черноморски пост от Русия. Това предава Newsweek.

Украинските сили, включително Службата за сигурност на Киев (СБУ), "проведоха уникална и изключително важна операция" на Змийския остров през юни 2022 г., заявиха от службата в публикация в приложението за съобщения Telegram.

Изтребителите на Москва са се насочили към Змийския остров в първите часове на инвазията, започнала на 24 февруари 2022 г. Но украинският персонал на острова бързо стана известен с непоклатимия отговор на исканията на руски военен кораб за капитулация.

⚡🇺🇦💪💥The second anniversary of the liberation of Snake Island: unique first-person footage of the operation has emerged.



It was of strategic importance, because since then Russia has been gradually being pushed out of the Black Sea. 1/2⬇️ pic.twitter.com/hZZ8C7sXdC