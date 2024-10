Подпалиха урни за гласуване по пощата в САЩ

У рни, наподобяващи на пощенски кутии, в които гласоподавателите пускат попълнените си бюлетини при гласуването по пощата в САЩ, бяха подпалени в американските щати Вашингтон и Орегон. Стотици бюлетини са били унищожени от пламъците, съобщи ФБР, цитирано от "Асошиейтед прес".

Кадри от видеонаблюдението в град Ванкувър (различен от канадския град Ванкувър), в щата Вашингтон на Западното крайбрежие, показват как пламъци се издигат от червена кутия за гласуване, докато униформени полицаи разчистват димящите остатъци на бюлетините. Местни медии съобщава, че много малка част от бюлетините са били спасени.

Холивудски актьор влиза в затвора заради щурма на Капитолия

Пожарът се е разразил в 4 ч. сутринта местно време вчера.

„Не знаем точния брой, но са стотици бюлетини“, каза за унищожените бюлетини одиторът на окръг Кларк Грег Кимзи. Той призова всеки, който е гласувал след 11 ч. в събота да се свърже с местната избирателна комисия.

„Това е директна атака срещу демокрацията“, каза Кимзи.

При друг инцидент в Портланд, щата Орегон, при подобен по-малък пожар са били унищожи три бюлетини.

Полицията съобщи, че е идентифицирала автомобил, който вероятно е свързан с двата палежа. Органите на реда вярват, че към двете урни са били прикрепени запалителни устройства.

Камерите за видеонаблюдение са заснели автомобил „Волво“ да спира до кутията в Портланд малко преди служител по сигурността да открие, че в нея гори огън.

Властите съобщиха на пресконференция в Портланд, че е събран достатъчно материал от двете запалителни устройства, който показва, че двата вчерашни палежа са свързани. Полицията свързва случаите и с инцидент от 8 октомври, когато запалително устройство беше открито на друга кутия във Ванкувър.

Новите палежи бяха извършени, след като миналата седмица беше подпалена и урна за гласуване във Финикс, щата Аризона, при което бяха унищожени 20 бюлетини. След инцидента тогава беше арестуван заподозрян, който е казал пред разследващите, че действията му не са били политически мотивирани.

Американското разузнаване разкри и фалшиво видео, свързано с Москва, което показва унищожаването на гласове за Тръмп в Пенсилвания. „Тази руска дейност е част от по-широките усилия на Москва да повдигне неоснователни въпроси относно честността на изборите в САЩ и да подклажда разделението между американците“, казаха властите в петък.

Изборите в САЩ: Социология дни преди надпреварата за Белия дом

Палежът на кутии за гласуване беше проблем и по време на изборите през 2020 г., когато мъж беше обвинен, че подпалил кутия със 120 бюлетини в Бостън. При друг инцидент тогава урна за гласуване по пощата с около 100 бюлетини беше подпалена в Калифорния, съобщиха властите.

През 2020 г. Тръмп започна продължителна кампания срещу гласуването по пощата, твърдейки без доказателства, че системата позволяла измами и е в основата на изборното му поражение.

Въпреки че както изглежда бившият президент е смекчил позицията си по този въпрос, неговите поддръжници, продължават да критикуват гласуването по пощата, а милиардерът Илон Мъск в събота го обяви за „рецепта за измами“.

BREAKING: WA & OR drop-off ballot boxes set on fire, unknown number of ballots destroyed. pic.twitter.com/7XAkdzolti