Почина носителката на "Оскар" и "Грами" Айрин Кара

Н осителката на награди "Оскар" и "Грами" певица и актриса Айрин Кара почина на 63-годишна възраст, предадоха ДПА и АФП.

Тя беше най-известна с изпълнението и съавторството на песента "Flashdance... What A Feeling" от филма от началото на 80-те години "Флашданс". Тя получи наградата на американската филмова академия за най-добра песен през 1984 г., а също така спечели и две отличия "Грами".

Кара, която е родена в Ню Йорк, се превъплъти и в ролята на Коко Ернандес в музикалния филм "Слава" от 1980 г.

This is the absolute worst part of being a publicist. I can't believe I've had to write this, let alone release the news. Please share your thoughts and memories of Irene. I'll be reading each and every one of them and know she'll be smiling from Heaven. She adored her fans. - JM pic.twitter.com/TsC5BwZ3fh