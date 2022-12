Почина носителката на "Оскар" Джулия Райхарт

Н а 76 години си отиде американската режисьорка на документални филми Джулия Райхарт, съобщи Асошиейтед прес.

Тя е починала в Охайо в четвъртък през нощта от рак, съобщи представител на семейството.

Rest in peace beautiful soul, Julia Reichert. You gave us the understanding of other worlds. https://t.co/Zf0xO3MhZU

Носителката на награда "Оскар" за "Американска фабрика" изследваше във филмите си теми за расите, класите и половете.

Определяна често като "кръстницата на независимата американска документалистика", тя разказваше историите на обикновени американци - от работници в автомобилни предприятия ("Последният камион", 2009 г.) и чуждестранни инвеститори ("Американска фабрика", 2020) до членовете на Американската комунистическа партия ("Seeing Red'', 1983 г.).

Julia Reichert, a filmmaker and educator who won an Academy Award for “American Factory,” a documentary feature about the Chinese takeover of a shuttered automobile plant near her home in Dayton, Ohio, has died at 76. https://t.co/OjfgZnWlfe