Почина най-възрастната италианка в света

Н ай-възрастната италианка почина на 112-годишна възраст, писа изданието "Кориере дела сера".

Анджела Тирабоски отпразнува последния си рожден ден на 19 април, но напоследък здравословното й състояние се влошило.

Жената е починала от инфаркт. Тирабоски четяла всеки ден вестник и гледала новините по телевизията.

След смъртта на Тирабоски, най-възрастната италианка е Доменика Ерколани, която на 3 юли ще стане на 112 години.

Si è spenta nel sonno Angela Tiraboschi, la donna più longeva d'Italia. Aveva ben 112 anni e viveva a Bergamo.

Il nostro cordoglio per i figli Maria e Roberto.

Riposa in pace dopo questa lunga lunga vita in cui tutta la comunità ti ha voluta bene.https://t.co/bPo9hLz8IR pic.twitter.com/Dx7UrDhMlm