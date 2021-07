Почина легендарният боливудски актьор Дилип Кумар

Л егендарният боливудски актьор Дилип Кумар, известен като "крал на трагедията", почина на 98 години в болница в Мумбай след дълго боледуване, съобщиха световните агенции, цитирани от БТА.

Кумар е прочут с изпълненията си на множество трагични роли и оттам идва и прозвището му.

През изминалия месец той два пъти постъпва в болница, след като се оплаква от задъхване. Семейството му разпространи в Туитър вестта за кончината му.

