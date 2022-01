Почина легендарният актьор Сидни Поатие

С идни Поатие, първият чернокож, спечелил награда "Оскар" за най-добър

актьор, почина на 94 години, съобщиха АФП и Ройтерс, цитирани от БТА.

Поатие печели "Оскар" за ролята си във филма "Полски кринове"

през 1963 г. През 1967 г. се снима в три филма, превърнали се в класика - "На учителя с любов", "Познай кой ще дойде на вечеря" и "Среднощна жега". Играе и на Бродуей. Печели също награди "Златен глобус" и БАФТА.

Роден е в Маями на 20 февруари 1927 г. Израства във ферма за домати на Бахамите. Ходи на училище само една година и преди да стане известен,

се бори с бедност, неграмотност и предубежденията към чернокожите.

