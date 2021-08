Почина Патриша Хичкок - единствената дъщеря на Алфред Хичкок

П атриша Хичкок, единствената дъщеря на прочутия режисьор Алфред Хичкок и съпругата му Алма Ревил, е починала на 93-годишна възраст в дома си в Таузънд Оукс, Калифорния, съобщават "Холивуд рипортър" и "Варайъти", позовавайки се на дъщеря ѝ Кейти О'Конъл Фиала, предаде БТА.

Patricia Hitchcock O’Connell, the only child of Alfred Hitchcock and an actor who made a memorable appearance in her father’s “Strangers on a Train,” has died at age 93. https://t.co/vEoyDEKHAz