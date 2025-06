Почина Джонатан Джос – звезда от „King of the Hill“ и „Parks and Rec“

А ктьорът Джонатан Джос, известен с ролята си като гласа на Джон Редкорн в хитовия анимационен сериал „King of the Hill“ и с появата си като Кен Хотейт в сериала „Parks and Recreation“, почина на 59-годишна възраст след инцидент с огнестрелно оръжие. Тъжната новина бе потвърдена от полицейското управление на Сан Антонио, Тексас.

Jonathan Joss, the voice of John Redcorn in ‘King of The Hill’ has sadly passed away at the age of 59 after being fatally shot by his neighbor, TMZ reports. pic.twitter.com/bKiUYpCcxI — ToonHive (@ToonHive) June 2, 2025

Според официална информация, служители на полицията са били изпратени в неделя на адрес на Дорси Драйв в Сан Антонио при сигнал за стрелба, която все още е била в ход. Открили Джос близо до пътя, където са предприели животоспасяващи действия до пристигането на парамедиците. За съжаление, актьорът е обявен за мъртъв на място.

Полицията съобщава, че по случая е задържан заподозрян за убийството, като разследването продължава.

RIP Jonathan Joss pic.twitter.com/QxaVQA43pm — adult swim (@adultswim) June 2, 2025

Съпругът на Джос – Тристан Керн де Гонзалес – потвърди смъртта му чрез текстово съобщение до Асошиейтед прес. В изявление за медията де Гонзалес разказва, че двамата са били заплашени от мъж с пистолет, докато проверяваха пощата на адреса на Джос – дом, който през януари е пострадал от пожар. По време на пожара са починали и трите им кучета.

„Джонатан и аз нямахме оръжия. Не заплашвахме никого. Скърбяхме. Стояхме един до друг. Когато мъжът стреля, Джонатан ме избута от пътя. Той спаси живота ми“, сподели де Гонзалес.

Rest in Peace, Jonathan Joss 🕯️ pic.twitter.com/xe21yFrmfK — The Dan The Man Show 💥 (@DanManShow) June 2, 2025

В понеделник вечерта полицията в Сан Антонио публикува изявление в социалните мрежи, че „досега разследването не е открило доказателства, които да свързват убийството на г-н Джос със сексуалната му ориентация“.

В сериала „Parks and Recreation“ Джонатан Джос изигра ролята на племенния старейшина Кен Хотейт – вожд на индианското племе Wamapoke и собственик на казиното Wamapoke. Актьорът пое ролята на Джон Редкорн във „King of the Hill“ още във втория сезон на шоуто, след трагичната смърт на първия озвучаващ артист Виктор Арън през 1996 г., и остана емблематична част от сериала до самия му край.

Популярният анимационен сериал предстои да се завърне с нови епизоди – премиерата е планирана за 4 август по Hulu, като се съобщава, че Джос ще участва и в рестартирания проект. Само дни преди трагедията актьорът бе заснет на специално събитие, посветено на „King of the Hill“ в The Paramount Theatre, Остин, Тексас.