Почина бившият министър на отбраната на САЩ Доналд Ръмсфелд

Б ившият министър на отбраната на САЩ Доналд Ръмсфелд почина на 88 години в щата Ню Мексико, съобщи днес семейството му, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Ръмсфелд бе министър на отбраната по времето на бившия американски президент Джордж Буш-младши

и на войните в Ирак и Афганистан.

"Вероятно той ще остане в историята със своите изключителни постижения по времето на шестте си десетилетия на служба на държавата, но за нас, които го познавахме най-добре и чийто живот се променя завинаги,

остава да си спомняме за неизменната му любов към съпругата си Джойс, към семейството и приятелите си, и за почтеността, с която той цял живот служи на страната си", се казва в изявлението.

A statement from the family of Donald Rumsfeld: pic.twitter.com/AlKYxVvqgF