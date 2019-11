Почина бившият японски премиер Ясухиро Накасоне

Б ившият японски премиер Ясухиро Накасоне си отиде от този свят на 101-годишна възраст, предаде БТА.

Tой е постъпил за лечение в болница в Токио, където в петък е починал.

Докато е министър-председател в периода 1982 - 1987 г. Накасоне поддържа близки отношения със САЩ и с тогавашния американски президент Роналд Рейгън. През това време той се бори за налагане на реформи в Япония.

Nakasone was one of Japan's most influential prime ministers, with a close bond to President Reagan. Nakasone once said Japan was America’s “unsinkable aircraft against Soviet attack.” https://t.co/2vv5kP4GHP pic.twitter.com/GNz5uYEomn