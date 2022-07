Почина Джеймс Лавлок, създал теорията за Земята като жив организъм

Д жеймс Лавлок, екологът създал теорията за Земята - Гея, според която тя е жив организъм, застрашен от човешката дейност, почина на 103-ия си рожден ден, съобщи Асошиейтед прес.

Съпругата и децата му уточниха, че той е починал сред семейството си от усложнения след падане. Те добавиха, че допреди шест месеца Лавлок е можел да се разхожда по брега край дома им в Дорсет и да дава интервюта, докато не е паднал лошо.

James Lovelock talks about his Gaia hypothesis and climate change in 2014 interview – video https://t.co/44g1QgmEsE

Сред научните приноси на Джеймс Лавлок са устройство за измерване на озоноизчерпващите хлорофлуоровъглероди в атмосферата и замърсителите във въздуха, почвата и водата.

Лавлок предлага теорията за Гея през 70-те години на миналия век. Той описва Земята като сложна саморегулираща се система, създала и поддържаща условия за живот на планетата. Според него човешката дейност я е извела опасно от равновесие.

Jim Lovelock - born July 26, 1919 - died yesterday, his 103rd birthday, July 26, 2022.



Farewell to a great friend and inspiration, in his works and in his person. Commiseration to Sandy.https://t.co/JVLCjiAYot