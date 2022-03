Почина астрофизикът Юджийн Паркър

А мериканският астрофизик Юджийн Паркър почина на 94-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес.

Той е най-известен със своята теория от 1958 г. за съществуването на слънчев вятър - свръхзвуков поток от частици от слънчевата повърхност.

Паркър е и първият човек, станал свидетел на изстрелването на космически кораб, носещ неговото име.

Eugene Parker's work revolutionized our understanding of the universe and gave humanity the ability to 'touch the Sun.' He will be deeply missed. #ParkerSolarProbe pic.twitter.com/YgBUxtXQpw

Астрофизикът е починал в дом за възрастни хора в Чикаго, съобщи синът му Ерик. Преди около десетилетие изследователят е диагностициран с болестта на Паркинсон.

Служители на НАСА и колеги на Паркър от Чикагския университет го определят като визионер в областта на хелиофизика, фокусиран върху изучаването на Слънцето и други звезди.

We are saddened by the loss of Eugene Parker, for whom our #ParkerSolarProbe is named. His work deepened our understanding of the universe, inspires and enables new missions.



We stand on the shoulders of giants. Dr. Parker helped us touch the Sun. https://t.co/W2ExBfKMzO pic.twitter.com/p3YgR9FNvg