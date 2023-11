"По-щадящи за природата": Как се строи с 3D принтер

Т ук ще се помещава компютърен център. Сградата в германския град Хайделберг е построена на мястото на бившия щаб на американските въоръжени сили в Европа. Със своите размери (53х11х9 метра, съответно на дължина, широчина и височина) тя е най-голямата постройка в Европа, излязла от 3D принтер. "Отпечатването" ѝ започна през април тази година, а в края юли беше монтиран и последният бетонен елемент, съобщи Deutsche Welle .

Как се строи с 3D принтер?

Проектът за сграда от 3D принтер е възложен от групата Краус. Нейният шеф Ханс-Йорг Краус е възхитен от новата технология, признава той пред АРД.

Това обаче не е първата подобна сграда в Германия. През 2020 година в град Беркум, провинция Северен Рейн-Вестфалия, беше построена къща от части, "отпечатани" на 3D принтер. Компютърният център в Хайделберг е третата такава сграда, получила разрешение за строителство.

Самата строителна площадка обаче е много различна от другите: вместо обичайните шумни машини, там работи един тъй наречен "портален принтер", който наслагва един слой бетон върху друг - с маркуч и дюза под налягане. Прилича почти на поставянето на глазура върху торта с помощта на сладкарски шприц. Стените са вълнообразни, отгоре изглеждат като правоъгълник с извивки. Такива форми не са възможни при конвенционалното строителство.

Building concrete homes with a 3D printer: Alquist's 3D printer sets up around future homes, then prints homes out of concrete, one layer at a time. #3Dprinter #Techonology #SmartTech #Homebuilding #architecture #building #Construction 📹 insidertech pic.twitter.com/wWrvF1Nqvy

По-щадящи за природата ли са строежите с принтер?

Друго предимство: използваният специален бетон има значително по-малък въглероден отпечатък и може да се рециклира, отбелязва АРД. Мечтата на Краус е след няколко години, ако се наложи, тази сграда бъде съборена, разделена на парчета и рециклирана. А от нея да се "принтира” нова сграда, като се разчита изцяло на възобновяема енергия.

Роберт Ян от Техническия университет в Дрезден изследва 3D принтирането. Той също е ентусиазиран, но все още не смята, че използваният бетон е чак толкова екологичен - защото материалът може да идва от далечни места. Вече има разработен цимент специално за 3D принтиране, пише АРД. Наред с други неща обаче, той трябва да бъде лесен за изпомпване и изхвърляне. Затова все още не е популярен материал, който да се предлага на много места. "Затова може да се окаже, че бетонът ще се транспортира на далечни разстояния", казва той пред АРД.

За сградата в Хайделберг обаче това не важи: през последните две години компанията Heidelberg Materials изгради производствена площадка в Северен Рейн-Вестфалия за 3D бетон.

Нови изисквания за строителните работници

За тази сграда се използва и стандартен бетон. Един строителен работник ръчно поставя свръзки между частично успоредните стени, които са отпечатани от робота. След това в пространството между тях се излива нормален бетон, който понастоящем все още е изискване за строеж, уточнява АРД. "В бъдеще стените трябва да са достатъчно стабилни сами по себе си, но технологията все още не е достатъчно добра", обяснява Краус.

На строителната площадка са били нужни само трима-четирима души - да поддържат роботизираната ръка и да наблюдават процеса. Това е огромно преимущество на 3D принтирането, особено на фона на недостига на квалифицирани работници в страната, казва Краус пред АРД. 3D принтирането ще промени из основи и изискванията за тази професия. Това вече се вижда - строителните работници държат шпакла в едната си ръка и компютър в другата.

Who needs a carpenter when you have a computer?



Check out this video of houses being built with a 3D Printer.



This is fascinating technology that could change the building landscape all over the world.#construction #3DPrinting pic.twitter.com/PJcxm3pEjF