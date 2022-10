Племенникът на Шумахер катастрофира тежко

П леменникът на Михаел Шумахер - Давид е със счупен прешлен след тежка катастрофа в Германия.

Давид Шумахер се сблъска с Томас Прининг по време на съботното рали от сериите DMT на "Хокенхаймринг". Двете коли се бориха за позиция, но се забиха в загражденията на завой №8.

В катастрофата управление загуби и Денис Олсен, чието порше се разцепи на две, а части от двигателя се запалиха, отделяйки се от колата.

