Пламъци погълнаха село в Канада, евакуираха жители

С лед няколко дни на рекордно високи температури, населението на канадското село Литън трябваше да напусне домовете си, тъй като то внезапно беше погълнато от пламъци заради изключителната горещина.

Кметът Джан Полдърман нареди снощи евакуацията на Литън, който се намира в западната канадска провинция Британска Колумбия, съобщи телевизия Си Би Си. "Зловещо е. Целият град е в пламъци", каза Полдърман за Си Би Си, предава БТА.

"Имаше само около 15 минути от първата поява на дим до внезапните пламъци навсякъде", разказа кметът.

През изминалите три дни Литън регистрира рекордно високи температури - във вторник термометрите отчетоха 49,6° по Целзий, което е рекорд за Канада, откакто се води такава статистика.

Много жители на Литън, който е на около 260 километра североизточно от Ванкувър, трябваше да оставят имуществото си, бягайки от огъня. Спешните служби съобщиха за няколко пожара в района.

A "heat dome" of high pressure has seen Canada's temperature rise to a record-breaking 49.6C.

