Пламна жилищна сграда в Русия, има загинали

Н ай-малко осем души загинаха при пожар в едноетажна жилищна сграда в Русия, предаде ТАСС, като се позова на Министерството на извънредните ситуации.

Трагедията се разиграла вчера в село Килмез, Кировска област, на близо 800 километра североизточно от столицата Москва.

Today Kirov firefighters of the Russian Emergencies Ministry are extinguishing a large fire in an apartment building. A one-story wooden house caught fire in the village of Kilmez. Firefighting was complicated by the… https://t.co/nxzvMYJx0m pic.twitter.com/npJckEDaby