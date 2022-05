Петролът скочи след решението на ЕС

Ф ючърсите на петрола в азиатската търговия днес се устремиха рязко нагоре, след като снощи лидерите на ЕС се договориха да наложат частично ембарго на руския внос, съобщи CNBC.

Според постигнатата сделка се забранява вноса на руски петрол с танкери, но не се променя режимът за доставяния по тръби.

Лидерите на ЕС се споразумяха за забрана на 2/3 от вноса на руски петрол

