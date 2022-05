Лидерите на ЕС се споразумяха за забрана на 2/3 от вноса на руски петрол

Л идерите на Европейския съюз постигнаха компромис за налагане на частично петролно ембарго на Русия по време на среща на върха, посветена на подпомагането на Украйна с дълго отлагания пакет от санкции, който беше блокиран от Унгария, съобщи Асошиейтед прес.

Частичното ембарго обхваща само руския петрол, внасян по море, като се допуска временно изключение за вноса, доставян по тръбопроводи.

Кирил Петков: България иска отсрочка за руския петрол

Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел заяви в Twitter, че споразумението обхваща повече от 2/3 от вноса на петрол от Русия, "прекъсвайки огромен източник на финансиране за нейната военна машина. Максимален натиск върху Русия за прекратяване на войната".

LIVE: follow the press conference on the first day of the special meeting of the European Council #EUCO https://t.co/ejReSpOKEe