Папата осъди жестокостта на Русия в Украйна, но каза, че войната може и да е била провокирана

П апа Франциск за пореден път разкритикува Русия за действията ѝ в Украйна. Светият отец каза, че руските войски са брутални, жестоки и свирепи и похвали, по думите му, смелите украинци за това, че се сражават за оцеляването си, предаде Ройтерс.

Но в хода на разговора си миналия месец с главни редактори на йезуитски медии, публикуван днес, Франциск също така казва, че ситуацията не е чернобяла и войната „може би по някакъв начин е била провокирана“.

Осъждайки „свирепостта и жестокостта на руските войски, не трябва да забравяме истинските проблеми, ако искаме те да бъдат решени“, казва Франциск като включва оръжейната индустрия сред факторите, които са стимул за войната.

„Вярно е също, че руснаците си мислеха, че всичко ще свърши за седмица. Но сметките им не излязоха. Те се сблъскаха със смели хора, с хора, които се сражават за оцеляването си, които са го правили и в миналото“, посочва папата.

Pope Francis criticizes Russia over cruelty in Ukraine but says war perhaps provoked https://t.co/XvMwyKrmwX via @nypost