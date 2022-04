Папата осъди жестокостта на войната в Украйна

П апа Франциск осъди жестокостта на войната в Украйна по време на месата си за великденското бдение, на която присъства, но но не я ръководи лично заради остри болки в крака, които го принудиха да ограничи изявите си, предаде Ройтерс.

На месата присъства Иван Фьодоров, кметът на Мелитопол, който бе задържан от руските сили миналия месец и по-късно освободен при размяна на пленници.

Video highlights of the Mass of the Easter Vigil, which Pope Francis attended in St. Peter's Basilica.



Италианският кардинал Джовани Батиста Ре замести папата като ръководител на службата, която включи шествие в почти пълен мрак до главното крило на базиликата "Свети Петър".

Папата седна пред базиликата върху голям бял стол и стоеше прав при четенето на Евангелието.

Pope Francis attends the Easter Vigil in St Peter's Basilica, and preaches about how the women of the Gospel help glimpse the "first rays of the dawn of God's life rising in the darkness of our world."

В края на своята проповед Светият отец се обърна директно към кмета на Мелитопол Иван Фьодоров и украинските депутати Мария Мезенцева, Олена Хоменко и Русем Умеров, които седяха заедно на първия ред, посочва Асошиейтед прес.

Pope Francis condemned the cruelty of the war in Ukraine at an Easter vigil mass. The Vatican said Francis met privately with the Ukrainian delegation before the mass

"В този мрак на войната, в нейната жестокост, се молим за вас и заедно с вас тази нощ. Молим се за всички страдащи. Можем да ви дадем само рамото си, нашите молитви", каза папа Франциск и добави, че "най-голямото нещо, което можете да получите е възкресението на Христос", произнасяйки последните три думи на украински.