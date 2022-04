Папата осъди "клането в Буча"

П апа Франциск днес осъди "клането в Буча", докато държеше в ръцете си украинско знаме, изпратено му от града, в който бяха открити застреляни от упор тела с вързани ръце, масов гроб и други следи от екзекуции, предаде Ройтерс.

Pope Francis condemned ‘the massacre of Bucha’ and held up a Ukrainian flag sent to him from the town where tied bodies shot at close range, a mass grave and other signs of executions were found https://t.co/svzAdLbiRy