Ozempic може да бъде свързан със състояние, което причинява слепота

Х ората, приемащи Ozempic, може да са изложени на повишен риск от развитие на инвалидизиращо състояние на очите, което може да причини необратима загуба на зрението, установява проучване, публикувано в сряда в JAMA Ophthalmology. Авторите подчертават обаче, че са необходими повече проучвания, за да се потвърди връзката между лекарствата и проблемите със зрението.

Страшните странични ефекти на лекарствата за диабетици

Неартеритната предна исхемична оптична невропатия или NAION е състояние, което засяга оптичния нерв, сноп от влакна, който се свързва с задната част на окото и пренася сигнали до мозъка, така че човек да може да вижда. При хора с NAION притока на кръв към зрителния нерв се намалява или блокира, което води до внезапна загуба на зрението.

„Това всъщност е инсулт на зрителния нерв“, каза старши автор на изследването д-р Джоузеф Рицо, директор на невроофталмологията в Mass Eye and Ear в Бостън.

NAION е второто най-често срещано заболяване на зрителния нерв в САЩ, което се среща при до 10 на 100 000 души, според Американската академия по офталмология, и е една от най-честите причини за внезапна слепота. Състоянието е постоянно без известно лечение.

Новото проучване се основава на анализ на медицински досиета, обхващащи шест години от повече от 16 800 пациенти в района на Бостън, нито един от които първоначално не е бил диагностициран с NAION.

Изследователите се съсредоточиха върху подгрупа от тези пациенти - около 1700 - които или имаха диабет, бяха с наднормено тегло или затлъстяване, и сравниха резултатите след 36 месеца при тези, на които е предписан семаглутид, с тези, които не са. Семаглутид е съставката на Ozempic.

На почти 200 от пациентите с диабет е предписан семаглутид, а 17 са развили NAION, процент повече от четири пъти по-висок от тези, на които не е предписано лекарството. За групата със затлъстяване на 361 души е предписан семаглутид и 20 души са развили заболяването, което е седем пъти по-висок процент.

Рицo каза, че тъй като констатациите се основават на преглед на съществуващи данни, изследователите не могат да кажат със сигурност дали семаглутидът причинява заболяването на очите. Той каза, че все още е необходимо голямо, рандомизирано контролирано клинично изпитване, за да се потвърди връзката.

„Това, което показва, е връзка между приема на семаглутид и развитието на това състояние, при което губите зрение“, каза той.

Хората с диабет тип 2 вече са изложени на повишен риск от проблеми със зрението, включително NAION. Друг проблем със зрението, диабетната ретинопатия, е водещата причина за слепота при възрастни и се причинява от увреждане на ретината от високи нива на кръвната захар.

Нещо повече, рисковите фактори за NAION включват сънна апнея и хипертония, които са заболявания, които е по-вероятно да се появят при хора със затлъстяване.

