Страшните странични ефекти на лекарствата за диабетици

С едмичните инжекции за отслабване, които бяха приветствани като "чудодейни“ инжекции, причиняват множество неприятни странични ефекти, вариращи от необичайни до направо плашещи, пише Daily Mail.

Предназначените за диабетици лекарства, масово се използват от хора, които не са болни.

Повече от пет милиона американци приемат хитовите лекарства за отслабване, за да постигнат стройна физика, откакто ги пуснаха на пазара през 2021 г.

A new class of obesity-diabetes drugs, like Ozempic and Mounjaro, could become big blockbusters for the pharmaceutical industry. But as @david_wainer explains, the big question is will insurers cover them? #WSJWhatsNow https://t.co/JQLPeSJO4K pic.twitter.com/Ypm5NdBMBs