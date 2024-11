Откриха тяло на мъж, изчезнал при наводненията във Великобритания

О ткрито е тялото на мъж, изчезнал в наводненията, предизвикани от бурята „Бърт“, която и днес продължава да бушува в Обединеното кралство, предадоха ПиЕй мидия/ДПА.

За по-малко от 48 часа „Бърт“ донесе повече от 80% от валежите, които падат средно за целия месец ноември. В Англия, Шотландия и Уелс остават в сила над 100 предупреждения за наводнения.

Полицията в Северен Уелс съобщи, че близо до река, където 75-годишен мъж изчезна в събота, докато е разхождал кучето си, е намерено тяло.

Десетки домове, предприятия и редица училища са засегнати от наводненията в района.

Силни наводнения блокираха железопътните линии между Бирмингам Ню Стрийт и Шрусбъри тази сутрин, но всички линии вече са отворени отново.

Бурята продължи да причинява смущения в Обединеното кралство в следобедните часове и предупрежденията за вятър остават в сила с прогнозирани пориви до 110 км/ч за откритите райони.

