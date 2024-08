Откриха "смъртоносни нива на метамфетамин" в бонбони в Нова Зеландия

Б онбони с потенциално смъртоносно ниво на съдържание на метамфетамин са били дарени, а после и раздадени, в пакети с храна в Нова Зеландия, каза днес полицията, цитирана от ДПА.

Неизвестно лице е дарило ананасовите бонбони, в запечатана опаковка за продажба на дребно и с етикет на малайзийската марка „Ринда“, които после са били раздадени като част от пакети с храна, съобщиха от Мисията в Оукланд – благотворителна организация за помощ на бездомни лица.

Детектив-инспектор Глед Болдуин заяви, че трима души, сред които две деца, са потърсили медицинска помощ след консумация на бонбоните.

New Zealand homeless charity accidentally gives out candy containing a lethal dose of meth.



