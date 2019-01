Водолази откриха втората черна кутия, със записа на разговорите в пилотската кабина, от самолета на авиокомпания "Лайън еър" със 189 души, който на 29 октомври миналата година падна в морето между островите Ява и Суматра, съобщиха индонезийските власти, цитирани от Франс прес.

Намерихме записващото устройство към 9 часа тази сутрин, каза Харио Сатмико от Националната комисия за транспортна сигурност (НКТС).

Second black box is found alongside human remains from Lion Air jet that crashed into Java Sea https://t.co/NHNrjdDQEL