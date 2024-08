Почина актрисата от "Тетрадката" Джина Роуландс

Н а 94-годишна възраст почина американската актриса Джина Роуландс, която е трикратна носителка на наградата "Еми" и двукратно номинирана за наградата "Оскар", предаде Ройтерс. Новината за смъртта на актрисата съобщи нейният син Ник Касаветис, предадоха световните агенции.

Gena Rowlands, whose seminal and fearless performance in “A Woman Under the Influence” inspired a generation and who starred in many other John Cassavetes features and the romance “The Notebook,” died Wednesday in Indian Wells, Calif. She was 94.



