Отбелязваме Международния ден на Земята

Н а 22 април честваме Деня на Земята. Тази година също ще има множество прояви по този повод, като ще се пренесем в Антарктика.

На Деня на Земята ще бъде официално открита изложбата „Ледовете на Антарктика“ на артистката Марина Великова. От 19:00 часа жителите и гостите на София ще имат възможността да видят за първи път изключителни фотографии от Ледения континент, представящи красотата и внушителността на Антарктика. Изложбата ще се проведе на Моста на влюбените, НДК – едно от откритите галерийни пространства на Столична община и ще може да бъде видяна до 5-ти май 2024 година.

International Mother Earth Day, on 22 April, is a reminder that there is a lot we can do, as individuals, to tackle the triple planetary crisis of climate change, nature and biodiversity loss, and pollution and waste.#EarthDay #ClimateActionhttps://t.co/AN2XQn6u1b

via UNEP