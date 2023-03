Жертвите от земетресенията в Турция нараснаха над 49 хил., а загиналите от наводненията - 18

Б роят на загиналите при земетресенията от 6 февруари в Южна Турция нарасна на 49 589, а 18 души са загубили живота си при последвалите наводнения, като усилията за издирване на още трима души, изчезнали в потопите, продължават, съобщи турският вицепрезидент Фуат Октай, цитиран от турските медии.

Сред загиналите при земетресенията има 6807 чужди граждани.

Проливен дъжд предизвика наводнения в Анкара​

Наводненията, причинени от проливните дъждове в някои южни окръзи на страната, отнеха живота на 16 души в окръг Шанлъурфа и на двама в Адъяман.

"Съвместно извършваме необходимите действия за определяне на щетите, причинени от земетресението и наводненията", каза Октай.

🇹🇷 Massive floods hit Sanliurfa, Turkey sweeping cars and people down streets. The same region which was hit by February’s deadly earthquakes. Death-toll reaches 14. pic.twitter.com/bWl00kyONh