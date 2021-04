Осем убити при масова стрелба в САЩ

О сем души са убити при стрелба в обект на куриерската компания "ФедЕкс" в американския град Индианаполис, съобщи полицията, цитирана от Асошиейтед прес, предаде БТА.

Няколко души бяха ранени и получиха медицинска помощ в болница, каза на пресконференция говорителка на полицията.

Many casualties in shooting incident at FedEx facility in US city of Indianapolis, police say