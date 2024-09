Орел нападна малко момиченце в Норвегия

С кален орел нападна малко дете в Норвегия, като майка му и съсед многократно се бориха с птицата, докато ловен надзирател не я уби, съобщават норвежките медии.

На 2-годишно момиченце, което си играело във фермата на семейството си в Тронделаг, Централна Норвегия, когато орелът се нахвърлил върху него, са били необходими шевове на задната част на главата, а по лицето му имало драскотини от ноктите на орела, разказва баща му пред обществената телевизия NRK.

„Орелът се появи от нищото и сграбчи най-малката ни дъщеря“, каза бащата, чието име не се съобщава.

The Giant Eagle Attacked The Kid and tried to take with it pic.twitter.com/4dfzF2nJfx