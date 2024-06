От утре: Орбан поема председателството на Съвета на ЕС

У нгария поема утре ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз. В тази връзка много политици в Брюксел ще се запитат дали унгарският премиер популист Виктор Орбан ще използва новата си роля, за да затвърди репутацията си основна фигура, блокираща решенията на блока, предаде Асошиейтед прес.

През последните години Орбан изглежда се наслаждаваше на възможността да блокира, разводнява или отлага ключови решения на ЕС, редовно предизвиквайки раздразнението на повечето останали лидери по въпроси като войната в Украйна, отношенията с Русия и Китай, и усилията за защита на демокрацията и върховенството на закона.

Неговото публично противопоставяне на политиката и позициите на ЕС отдавна разочарова партньорите му в блока и го изтласква в периферията на водещите тенденции в рамките на Съюза.

Viktor Orbán has become a pariah in the 🇪🇺EU because his government breaches EU values# He has isolated 🇭🇺Hungary# A country holding the rotating presidency of the Council will have a strictly decorative role for the first time# Now he provokes the 🇺🇸US!https://t.co/O2oEs7Pj3K