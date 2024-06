Солена глоба: Съдът на ЕС наказа Унгария

С ъдът на Европейския съюз глоби днес Унгария с 200 милиона евро заради това, че не е изпълнила предишни решения, задължаващи я да промени политиките си по отношение на даването на убежище, предаде ДПА.

През декември 2020 г. съдът постанови решение във връзка с процедури за даване на статут на международна закрила и за връщане на хора от трети страни.

Неизпълнението на решението "е безпрецедентно и изключително сериозно нарушение на правото на Европейския съюз", се казва в изявление на съда от днес.

Съдът постанови, че "Унгария не е взела необходимите мерки за изпълнение на решението от 2020 г., що се отнася до достъпа до международната процедура за защита, правото на искащите международна защита да останат в Унгария, докато чакат окончателното решение по обжалването на отказа на молбата им, както и до изгонването на незаконно пребиваващи граждани на трети страни".

Освен глобата от 200 милиона евро, Будапеща ще трябва да плаща и допълнително по един милион евро на ден, докато не изпълни задълженията си, отбелязва Ройтерс.

Днешното решение на Съда на Европейския съюз е "възмутително и неприемливо", заяви унгарският премиер Виктор Орбан в социалната мрежа "Фейсбук".

Съгласно сегашното унгарско законодателство молби за убежище може да се подават само извън територията на Унгария - в унгарските посолства в Сърбия и Украйна. Тези, които се опитват да минат през границата, систематично биват изтласквани.

Премиерът Виктор Орбан, който често влиза в конфликти с Брюксел по най-различни въпроси - като се тръгне от независимостта на унгарската съдебна система и се стигне до изпращането на оръжия на Украйна, обеща през 2021 г. да "съхрани съществуващи режим (по отношение на кандидатите за убежище) дори и европейският съд да ни нареди да го променим", припомня Ройтерс.

Европейската комисия започна втора процедура в Съда на Европейския съюз в началото на 2022 г., като заяви, че Унгария не е взела необходимите мерки, за да изпълни решението на съда от 2020 г.

